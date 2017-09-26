Канье Уэст посреди ночи позвонил Конли, чтобы похвалить его игру

Разыгрывающий "Мемфиса" Майк Конли рассказал, что посреди ночи ему позвонил незнакомец, который хвалил его игры и посчитал его недооцененным игроком. Этим незнакомцем оказался известный рэпер и продюсер Канье Уэст.

– Он действительно следит за тем, как я играю, – цитирует The Score Конли. – Он много знает обо мне, а не просто читает в какой-нибудь газете.

Напомним, что 29-летний баскетболист выступает за "Мемфис" с 2007 года. В прошлом сезоне он провел 69 матчей в регулярном чемпионате, в среднем набирая по 20,5 очка и делая по 6,3 передачи за игру.