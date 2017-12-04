Как нельзя играть в защите. Урок от "Финикса"

В матче регулярного чемпионата НБА между "Финиксом" и "Бостоном" (111:116) игроки "Санс" позволили сопернику три открытых трехочковых броска по кольцу. Сначала Маркус Смарт не попал из-за дуги, после чего мяч отскочил к нему, и он атаковал кольцо во второй раз.

В третий раз мяч опять достался игроку "Селтикс" Элу Хорфорду, который и реализовал трехочковое попадание. При этом почти все игроки "Финикса" стояли в трехсекундной зоне и не оказывали сопротивления сопернику.