20:36 | Баскетбол — НБА

Известный журналист намекнул, что Кармело Энтони может завершить карьеру

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Брайан Уиндхорст в эфире шоу "Jump", посвященного очередному игровому дню в НБА, заявил, что ситуация складывается таким образом, что звездный форвард Кармело Энтони вынужден будет завершить карьеру.

- Несколько менеджеров клубов НБА сказали мне, что Кармело Энтони, скорее всего, уже сыграл свой последний матч в НБА. Сам я в это не верю. Я постоянно вижу, как меняются ситуации. Мело все еще может приносить пользу. Но ему непросто будет найти себе команду, - сказал Уиндхорст.

34-летний Энтони начинал сезон в "Хьюстоне", которые после 10 матчей расстались со звездным ветераном.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/nba/

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