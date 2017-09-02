Ирвинг впервые появился в форме "Бостона"

"Бостон" на своей странице в Твиттере выложил видеоролик, в котором разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг впервые предстал в форме своей новой команды. В прошлом сезоне баскетболист защищал цвета "Кливленда".

Клубы совершили обмен 23 августа. За 25-летнего игрока "Кавальерс" получили защитника Айзею Томаса, форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича, а также пик первого раунда драфта-2018.

Отметим, 25-летний игрок провел в "Кливленде" шесть сезонов. В последнем он в среднем набирал 25,2 очка за матч в регулярном чемпионате и 25,9 - в плей-офф. Ранее сообщалось, что Ирвинг конфликтует с игроками "Кливленда" и хочет уйти из клуба, чтобы не быть в тени Леброна Джеймса.