Ирвинг сыграет в пятом матче с "Бостоном"

Разыгрывающий "Кливленда" Кайри Ирвинг готовится к пятому матчу финальной серии плей-офф Восточной конференции против "Бостона" в общем режиме. Судя по всему, он не испытывает никаких болевых ощущений и выйдет на паркет в этой встрече. Игра состоится сегодня ночью, начало – в 03.30 по московскому времени.

Напомним, что Ирвинг подвернул ногу в начале четвертого матча серии, но отказался покидать паркет и в итоге набрал 42 очка. "Кливленд" выиграл и увеличил преимущество в противостоянии до 3-1.