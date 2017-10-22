Ирвинг послал фаната за вопрос о Леброне. И не раскаивается

Разыгрывающий "Бостона" Кайри Ирвинг заявил, что не жалеет о словах, сказанных в адрес болельщика во время матча регулярного чемпионата НБА с "Филадельфией" (102:92).

Когда защитник покидал паркет, кто-то из фанатов "76-х" крикнул ему: "Кайри, где Леброн?" – очевидно намекая на его бывшего одноклубника по "Кливленду". В ответ игрок "Селтикс" послал его в грубой форме. Эпизод был записан на видео и попал в сеть.

– Жалею ли я? Черт возьми, ни капли, – цитирует ESPN Ирвинга. – Раз уж этот парень достаточно глуп, чтобы снять это на видео и выложить в сеть, то пусть принимает последствия. Рад, что там его имя, он получил свои пять секунд славы.

Все мы люди. Я был на эмоциях и раздражен. Это был перерыв, и мы уступали четыре очка. Оштрафуют ли меня? Решение за лигой.