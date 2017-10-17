Ирвинг не стал объяснять, почему хотел уйти из "Кливленда"

Разыгрывающий "Бостона" Кайри Ирвинг не стал говорить, почему он попросил в межсезонья обмена из "Кливленда". Руководство "Кавальерс" удовлетворило его желание, отправив в "Селтикс".

– Давайте двигаться вперед, я хочу оставить этот вопрос, – цитирует USA Today Ирвинга. – Все выясняют и пытаются разобраться в истории, о которой ничего не знаю, которая вряд ли когда-нибудь станет общим достоянием, поскольку это неважно. Это было решение, которое я принял, исходя из своих интересов и карьерных устремлений. Не хочу никому указывать и задавать вопросов, потому что взрослые так не делают. Они продолжают строить свою жизнь и развиваться. Я собираюсь поступать так.