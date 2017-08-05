Ирвинг может перейти в "Детройт"

Журналист Винс Эллис сообщил о том, что "Детройт" проявляет интерес к защитнику "Кливленда" Кайри Ирвингу. Ранее в СМИ появилась информация о том, что баскетболист уведомил руководство "Кавальерс" о желании покинуть клуб.
"Близкий к клубу источник сообщил мне о том, что "Детройт" заинтересован в четырехкратном участнике Матча звезд, который забросил победный бросок в финале 2016 года", – написал Эллис.
polyarnik74
Да ну ? И кого может предложить Детройт за Ирвинга? Свежевыменянного Брэдли? То, что они могли предложить уже ушло в Селтикс и Лейкерс. Теперь у них ничего нет достойного, чтобы за Ирвинга предложить. Ну, если только они не сбрендят и не отдадут Драммонда.
13:01 6 августа