Ирвинг может перейти в "Детройт"

Журналист Винс Эллис сообщил о том, что "Детройт" проявляет интерес к защитнику "Кливленда" Кайри Ирвингу. Ранее в СМИ появилась информация о том, что баскетболист уведомил руководство "Кавальерс" о желании покинуть клуб.

"Близкий к клубу источник сообщил мне о том, что "Детройт" заинтересован в четырехкратном участнике Матча звезд, который забросил победный бросок в финале 2016 года", – написал Эллис.