11:42 5 августа | Баскетбол — НБА

Ирвинг может перейти в "Детройт"

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Журналист Винс Эллис сообщил о том, что "Детройт" проявляет интерес к защитнику "Кливленда" Кайри Ирвингу. Ранее в СМИ появилась информация о том, что баскетболист уведомил руководство "Кавальерс" о желании покинуть клуб.                                                                  

"Близкий к клубу источник сообщил мне о том, что "Детройт" заинтересован в четырехкратном участнике Матча звезд, который забросил победный бросок в финале 2016 года", – написал Эллис.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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polyarnik74

Да ну ? И кого может предложить Детройт за Ирвинга? Свежевыменянного Брэдли? То, что они могли предложить уже ушло в Селтикс и Лейкерс. Теперь у них ничего нет достойного, чтобы за Ирвинга предложить. Ну, если только они не сбрендят и не отдадут Драммонда.

13:01 6 августа