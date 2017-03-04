Ирвинг и Джеймс набрали 81 очко на двоих в победной игре с "Атлантой"

"Кливленд" переиграл в выездном матче регулярного чемпионата НБА "Атланту" со счетом 135:130. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Кавальерс" Кайри Ирвинг, набравший 43 очка. Лидер гостей Леброн Джеймс записал себе в актив 38 очков и 13 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" – "Кливленд" – 130:135 (33:39, 27:38, 28:29, 42:29)

А: Хардуэй (36), Миллсэп (27), Шредер (17).

К: Ирвинг (43), Джеймс (38 + 13 подборов), Фрай (11).

"Орландо" – "Майами" – 110:99 (33:25, 27:28, 25:20, 25:26)

О: Вучевич (25), Гордон (21 + 10 подборов), Пэйтон (12 + 10 подборов).

М: Джонсон (19), Уайтсайд (15 + 18 подборов), Драгич (15).