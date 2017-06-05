Ингрэм приступил к работе над набором веса с личным тренером Кардашьян

Форвард "Лейкерс" Брэндон Ингрэм приступил к работе с тренером по физической подготовке, чтобы набрать вес к следующему сезону. Напомним, что недавно в тренерский штаб на эту должность был приглашен Гуннар Петерсон, личный тренер звезды реалити-шоу Ким Кардашьян.

19-летнего баскетболиста часто критиковали за худобу и маленький вес. При росте в 206 сантиметров он весит 86 килограммов. В минувшем сезоне, который стал для игрока дебютным в лиге, он провел 79 матчей в регулярном чемпионате, в среднем набирал по 9,4 очка, делал по 4,0 подбора и 2,1 передачи за игру.