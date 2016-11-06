04:16 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Индиана" взяла верх над "Чикаго"

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"Индиана" нанесла поражение "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 111:94. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Пэйсерс" Джефф Тиг, набравший 21 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

"Индиана" – "Чикаго" – 111:94 (31:15, 31:28, 26:21, 23:30)

И: Тиг (21), Майлз (20), Тернер (16), Джордж (13).

Ч: Батлер (16), Портис (16), Лопес (12), Макдермотт (12).

"Детройт" – "Денвер" – 103:86 (29:12, 22:32, 26:23, 26:19)

Дет: Драммонд (19 + 20 подборов), Моррис (15), Луэр (15).

Ден: Чендлер (21), Галлинари (16), Нуркич (10 + 12 подборов).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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