"Индиана" взяла верх над "Чикаго"

"Индиана" нанесла поражение "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 111:94. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Пэйсерс" Джефф Тиг, набравший 21 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

"Индиана" – "Чикаго" – 111:94 (31:15, 31:28, 26:21, 23:30)

И: Тиг (21), Майлз (20), Тернер (16), Джордж (13).

Ч: Батлер (16), Портис (16), Лопес (12), Макдермотт (12).

"Детройт" – "Денвер" – 103:86 (29:12, 22:32, 26:23, 26:19)

Дет: Драммонд (19 + 20 подборов), Моррис (15), Луэр (15).

Ден: Чендлер (21), Галлинари (16), Нуркич (10 + 12 подборов).