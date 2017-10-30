"Индиана" вырвала победу над "Сан-Антонио", Оладипо набрал 23 очка

"Сан-Антонио" уступил "Индиане" со счетом 94:97 в матче регулярного чемпионата НБА. Отметим, что "Пэйсерз" одержали волевую победу, проигрывая в два очка за 20 секунд до конца игры.

В составе победителей 23 очка набрал Виктор Оладипо, дабл-дабл на счету Домантаса Сабониса (22 + 12 подборов). У "Шпор" 26 очков на свой счет записал Ламаркус Олдридж, 17 очков у Пау Газоля.

НБА

Регулярный чемпионат

"Индиана" – "Сан-Антонио" – 97:94 (26:24, 27:24, 15:16, 29:30)

И: Оладипо (23), Сабонис (22 + 12 подборов), Богданович (15)

С-А: Олдридж (26), Газоль (17), Грин (10)