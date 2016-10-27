"Индиана" в овертайме одолела "Даллас", "Торонто" победил "Детройт"

"Индиана" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА в овертайме победила "Даллас" - 130:121. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Пэйсерс" Майлз Тернер, на счету которого 30 очков.

В другой встрече "Торонто" дома обыграл "Детройт" - 109:91. Лучший снайпер встречи - защитник "Рэпторз" Демар Дерозан, набравший 40 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Индиана" - "Даллас" - 130:121 ОТ (33:21, 26:31, 35:33, 21:30, 15:6)

И: Тернер (30+16 подборов), Джордж (25), Эллис (19), Тиг (18).

Д: Уильямс (25), Новицки (22), Бареа (22), Барнс (19).

"Торонто" - "Детройт" - 109:91 (33:23, 25:23, 28:25, 23:20)

Т: Дерозан (40), Валанчюнас (32+11 подборов).

Д: Харрис (22), Моррис (17), Драммонд (16).