"Индиана" установила рекорд клуба по проценту реализованных бросков с игры

"Индиана" в гостях обыграла "Миннесоту" со счетом 130:107 в матче регулярного чемпионата НБА. "Пэйсерз" прервали свою двухматчевую серию неудач.

При этом команда продемонстрировала рекордную эффективность игры в нападении. Баскетболисты "Индианы" реализовали 66,7 процентов бросков с игры. Этот показатель является рекордным в истории клуба.

Отметим, что в составе победителей 28 очков набрал Виктор Оладипо, по дабл-даблу сделали Домантас Сабонис (15 + 11 подборов) и Даррен Коллисон (15 + 16 передач).