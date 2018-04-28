"Индиана" сравнял счет в серии с "Кливлендом"

"Индиана" на своем паркете переиграла "Кливленд" в 6-м матче 1/8 финала плей-офф НБА (121:87). Счет в серии вновь стал равный 3-3.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

6-й матч

"Индиана" - "Кливленд" - 121:87 (29:26, 28:21, 35:20, 29:20)

И: Оладипо (28 + 13 подборов + 10 передач), Сабонис (19), Коллисон (15)

К: Джеймс (22), Грин (13), Худ (12)

Счет в серии: 3-3.