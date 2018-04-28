05:25 | Баскетбол — НБА

"Индиана" сравнял счет в серии с "Кливлендом"

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"Индиана" на своем паркете переиграла "Кливленд" в 6-м матче 1/8 финала плей-офф НБА (121:87). Счет в серии вновь стал равный 3-3.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

6-й матч

"Индиана" - "Кливленд" - 121:87 (29:26, 28:21, 35:20, 29:20)

И: Оладипо (28 + 13 подборов + 10 передач), Сабонис (19), Коллисон (15)

К: Джеймс (22), Грин (13), Худ (12)

Счет в серии: 3-3.

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Женек10

"великий; король" что то не может затащить серию с индианой...

06:58

БигБосс

ЛеБро и Ко решили отдохнуть? Перед домашней битвой решающей. Или силы кончились? Радует ожидаемое первое место еще в 2х номинациях в ПО - минуты и перехваты. Что-то не верится мне, что Джеймс вытащит 7-ю.....

06:15

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