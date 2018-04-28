"Индиана" сравнял счет в серии с "Кливлендом"

"Индиана" на своем паркете переиграла "Кливленд" в 6-м матче 1/8 финала плей-офф НБА (121:87). Счет в серии вновь стал равный 3-3.
НБА
Плей-офф
1/8 финала
6-й матч
"Индиана" - "Кливленд" - 121:87 (29:26, 28:21, 35:20, 29:20)
И: Оладипо (28 + 13 подборов + 10 передач), Сабонис (19), Коллисон (15)
К: Джеймс (22), Грин (13), Худ (12)
Счет в серии: 3-3.
Женек10
"великий; король" что то не может затащить серию с индианой...
06:58
БигБосс
ЛеБро и Ко решили отдохнуть? Перед домашней битвой решающей. Или силы кончились? Радует ожидаемое первое место еще в 2х номинациях в ПО - минуты и перехваты. Что-то не верится мне, что Джеймс вытащит 7-ю.....
06:15