"Индиана" проиграла "Вашингтону", несмотря на 29 очков Богдановича

В матче регулярного чемпионата НБА "Вашингтон" на выезде обыграл "Индиану" – 111:102. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Боян Богданович, набравший 29 очков. У "Уизардз" дабл-даблом отметился Маркифф Моррис, Брэдли Бил записал на свой счет 21 очко.

Столичная команда одержала уже пятую победу подряд и идет на четвертом месте в таблице Восточной конференции. "Пэйсерс" занимают шестую строчку. Отметим, что лидер "Индианы" Виктор Оладипо пропускал эту встречу.

НБА

Регулярный чемпионат

"Индиана" – "Вашингтон" – 102:111 (23:28, 26:30, 25:28, 28:25)

И: Боян Богданович (29), Джо Янг (17), Сабонис (15), Л. Стивенсон (13 + 9 подборов + 6 передач + 6 потерь).

В: Бил (21), Убре (15 + 7 подборов), Портер (13), Маинми (12 + 7 подборов), Скотт (11), Марк. Моррис (11 + 10 подборов), Гортат (11 + 9 подборов, Микс (10).