"Индиана" победила "Портленд", "Вашингтон" взял верх над "Милуоки"

"Индиана" в матче регулярного чемпионата НБА победила "Портленд" со счетом 118:111. Самым результативным игроком встречи стал Пол Джордж, набравший 37 очков. В составе гостей Си Джея Макколлума набрал 34 очка.

В другом матче "Вашингтон" взял верх над "Милуоки" – 110:105. Джон Уолл оформил дабл-дабл (24 очка и 11 передач). В составе "Милуоки" лучшим стал Яннис Адетокунбо – 28 очков и 13 подборов.

"Денвер" в гостях обыграл "Орландо" – 121:113. Самыми результативным игроком стал Эван Фурнье, набравший 24 очка. В составе "Денвера" лучшим с 21 очком стал Данило Галлинари.

НБА

Регулярный чемпионат

"Индиана" – "Портленд" – 118:111 (31:44, 33:27, 26:27, 28:13)

"Вашингтон" – "Милуоки" – 110:105 (23:32, 29:20, 25:25, 33:28)

"Орландо" – "Денвер" – 113:121 (29:32, 29:33, 37:27, 18:29)