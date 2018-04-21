"Индиана" отыграла 17 очков и победила "Кливленд"

В третьем матче первого раунда НБА "Индиана" победила "Кливленд" - 92:90. Таким образом, "Пэйсерс" вышел вперед в серии 2-1. Отметим, что по ходу матча "Кавальерс" вел "+17".

НБА

Плей-офф

Первый раунд

"Индиана" - "Кливленд" - 92:90 (20:31, 20:26, 23:12, 29:21)

И: Богданович (30), Оладипо (18), Янг (12).

К: Джеймс (28 + 12 подборов) Лав (19), Хилл (13).

Счет в серии: 2-1.