"Индиана" официально подтвердила обмен Пола Джорджа

"Индиана" на своем сайте официально объявила о переходе Пола Джорджа в "Оклахома-Сити". В обмен "Пэйсерс" получили защитника Виктора Оладипо и форварда Домантаса Сабониса. Напомним, что контракт 27-летнего Джорджа истекает следующим летом.

– Мы очень серьезно оцениваем потенциал Виктора и Домантаса и верим, что они будут много значить для будущего клуба, – цитирует пресс-служба президента "Индианы" по баскетбольным операциям Кевина Притчарда. – Каждый из них любит конкуренцию, они очень одарены и нацелены на победы. Именно поэтому они были выбраны на драфтах в лотерее. И вот почему они стали частью сделки.