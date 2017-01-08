"Индиана" одолела "Нью-Йорк" и продлила победную серию, "Нью-Орлеан" проиграл "Бостону"

"Бостон" на своем паркете одолел "Нью-Орлеан" в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Айзея Томас, набравший 38 очков. Для "Кельтов" победа стала четвертой подряд. Его команда идет третьей в Восточной конференции.

В другой встрече "Индиана" переиграла "Нью-Йорк", продлив победную серию до пяти поединков. По 19 очков набрали лидеры "Пэйсерс" Пол Джордж и Джефф Тиг. Хозяева занимают пятую строчку на "Востоке", "Никс" - десятые.

НБА

Регулярный чемпионат

"Индиана" – "Нью-Йорк" - 123:109 (33:29, 29:14, 34:27, 27:39)

И: Тиг (19 + 8 передач), Джордж (19), Т. Янг (16 + 9 подборов), Майлз (15), Эл Джефферсон (14 + 7 подборов), М. Тернер (13 + 10 подборов).

Н: К. Энтони (17), Дженнингс (17), Порзингис (16), Роуз (14), Кузминскас (13).

"Бостон" – "Нью-Орлеан" - 117:108 (28:31, 29:22, 36:20, 24:35)

Б: Ай. Томас (38), Смарт (22), Джер. Грин (15), Олиник (12), Хорфорд (8 + 8 передач + 7 подборов).

Н: Э. Дэвис (36 + 15 подборов), Гэллоуэй (20), Джру Холидэй (13), Мотеюнас (11).