"Индиана" нанесла "Нью-Йорку" шестое поражение подряд

"Индиана" на своей площадке победила "Нью-Йорк" в матче регулярного чемпионата НБА – 120:113. "Пэйсерс" вел "+20" в третьей четверти, но "Никс" удалось сократить отставание до шести очков. Тем не менее, еще приблизиться к сопернику не удалось. Таким образом, "Нью-Йорк" потерпел шестое поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Индиана" – "Нью-Йорк" – 121:113 (36:37, 32:25, 26:22, 27:29)

И: Оладипо (30), Богданович (20), Янг (18 + 11 подборов).

Н: Кантер (17 + 11 подборов), Хардавэй (17), Бизли (16 + 13 подборов).