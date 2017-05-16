Игуодала избежал серьезной травмы

Травма форварда "Голден Стэйт" Андре Игуодалы оказалась несерьезной, сообщает The Vertical. МРТ не выявила у него серьезных повреждений. Напомним, что из-за проблем с левым коленом 33-летний ветеран не выходил на паркет во второй половине первого матча финальной серии плей-офф Западной конференции против "Сан-Антонио".

"Голден Стэйт" одержал победу в этой встрече, отыгравшись с "-25". Следующий поединок между командами состоится в ночь со вторника на среду, начало – в 4.00 по московскому времени. Участие Игуодалы в этой игре по-прежнему под вопросом.