Игроки "Юты" не смогли уснуть после победы над "Оклахомой"

Игроки "Юты" не смогли уснуть после победы в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА с "Оклахома-Сити" (96:91, 4-2). В три часа ночи по местному времени испанец Рики Рубио написал в своем Твиттере, что не может уснуть и горд играть за "Юту". Три минуты спустя ему ответил одноклубник Донован Митчелл, который набрал в этой встрече 38 очков.

– Трижды пытался заснуть, теперь смотрю сериал, – написал Митчелл. – Увидимся через несколько часов.

Их беседу через полчаса поддержал форвард "Юты" Джо Инглс.

– Честно говоря, никто не спит, – написал Инглс.

В следующем раунде плей-офф "Юта" встретится с "Хьюстоном".