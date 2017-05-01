Игроки "Голден Стэйт" хотели сыграть с "Клипперс" в плей-офф, потому что в Юте нет ночных развлечений

Игроки "Голден Стэйт" расстроены, что "Юта" обыграла "Клипперс" в серии плей-офф НБА. Такая реакция на серию соперников связана не со спортивными принципами, а с условиями для развлечений. Игроки "Уорриорз" отметили, что в городе будущего соперника нет ночной жизни, по сравнению с Лос-Анджелесом. Первый матч между "Голден Стэйт" и "Ютой" состоится 3 мая в 5.30 по московскому времени.

– В Юте нет ночной жизни, – цитирует ESPN форварда "Голден Стэйт" Мэтта Барнса. – Очевидно, что как игрок, вы хотите иметь возможность погулять по ночному городу, но, конечно, игра должна быть на первом месте. Лично я очень хотел сыграть с "Клипперс". Это моя бывшая команда. Да и ночная жизнь там не в сравнение с Ютой.

– Уверен, что в этом штате есть клубы, но я в них ни разу не был, – сказал Кевин Дюрант. – Конечно, там должны быть рестораны рядом с отелями. Просто в Лос-Анджелесе этого гораздо больше. Но моя подготовка к матчам не изменится от этого.