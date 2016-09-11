Игроки "Далласа" переоделись бабушками ради благотворительности

Игроки "Далласа" приняли участие в благотворительном турнире по доджболу (американский аналог игры в вышибалы. - Прим. "СЭ"), организованном разыгрывающим Дероном Уильямсом. Ради мероприятия баскетболисты примерили костюмы бабушек, назвав свою команду GWA (отсылка к культовой рэп-группе N.W.A. - Прим. "СЭ"). Отметим, что в турнире приняли участие и новички "Маверикс", в частности, Харрисон Барнс и Сет Карри. Вместе с игроками в образе "бабушки" вышел и их наставник Рик Карлайл.

Look who came to PLAY! Team GWA (Grannies with attitude) here at @DeronWilliams' Celeb Dodge Barrage! 😩👵🙌 pic.twitter.com/wzRW4Z5RVj – Dallas Mavericks (@dallasmavs) 10 сентября 2016 г.