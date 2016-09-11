04:14 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Игроки "Далласа" переоделись бабушками ради благотворительности

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Игроки "Далласа" приняли участие в благотворительном турнире по доджболу (американский аналог игры в вышибалы. - Прим. "СЭ"), организованном разыгрывающим Дероном Уильямсом. Ради мероприятия баскетболисты примерили костюмы бабушек, назвав свою команду GWA (отсылка к культовой рэп-группе N.W.A. - Прим. "СЭ"). Отметим, что в турнире приняли участие и новички "Маверикс", в частности, Харрисон Барнс и Сет Карри. Вместе с игроками в образе "бабушки" вышел и их наставник Рик Карлайл.

 

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