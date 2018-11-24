Игрок "Милуоки" установил новый антирекорд НБА

Центровой "Милуоки" Брук Лопес стал автором нового антирекорда НБА по количеству трехочковых бросков без единого попадания. В матче против "Финикса" (114:116) игрок 12 раз бросил из-за дуги и ни разу не попал.

Предыдущий антирекорд (11 смазанных трехочковых в регулярке) принадлежал сразу нескольким баскетболистам. В этом списке - разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри, защитник "Нью-Йорка" Трэй Берк и экс-форвард "Бостона" Антуан Уокер.

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