12:52 | Баскетбол — НБА

Игрок "Милуоки" установил новый антирекорд НБА

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Центровой "Милуоки"  Брук Лопес стал автором нового антирекорда НБА по количеству трехочковых бросков без единого попадания. В матче против "Финикса" (114:116) игрок 12 раз бросил из-за дуги и ни разу не попал.

Предыдущий антирекорд (11 смазанных трехочковых в регулярке) принадлежал сразу нескольким баскетболистам. В этом списке - разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри, защитник "Нью-Йорка" Трэй Берк и экс-форвард "Бостона" Антуан Уокер.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/nba/

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