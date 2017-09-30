Игрок "Клипперс" требует возместить ему 13,5 миллиона долларов

Центровой "Клипперс" Уилли Рид подал исковое заявление с требованием возместить 13,5 миллиона долларов, сообщает ESPN.com. Деньги баскетболист собирается получить с агентства ASM Sports.

В ASM Sports ранее работал Кристиан Доукинс, который представлял интересы Рида. Сейчас агент является одним из 10 фигурантов дела о коррупции в NCAA. Доукинс был уволен в мае после скандала, когда привязал долг компании Uber в размере 42 тысяч долларов к карте неназванного игрока НБА. После увольнения он продолжал работать с Ридом, который не знал о ситуации. По совету Доукинса 27-летний Рид после открытия рынка свободных агентов отклонил 3-летнее предложение бывшей команды "Майами" на 15 миллионов долларов. Агент заверил игрока, что тот получит более выгодный контракт. В итоге Рид подписал контракт с "Клипперс" на 1,5 миллиона.