Игрок "Финикса" сложил из пальцев "пистолет" и направил его на болельщика

Форвард "Финикса" Джош Джексон оказался в центре небольшого скандала. В матче регулярного чемпионата против "Клипперс" (88:130) новичок "Санс", покидая паркет, изобразил пальцами руки "пистолет" и несколько раз "выстрелил" в болельщика. Также он прокричал ругательство в его адрес.

Впрочем, сам баскетболист отрицает, что изображал оружие.

– Это не то, о чем все подумали. Я не пытался изобразить пистолет, – цитирует azcentral.com Джексона. – Вообще-то я хотел показать ему средний палец, но не сделал этого, так как подумал, что за мной наблюдают. Поэтому получилось что-то среднее.

Этот человек обзывал меня, а я как раз уходил с площадки и сорвался. Тот парень говорил гадости про меня всю игру. Некоторые фанаты приходят на матчи, садятся возле площадки и говорят все, что им взбредет в голову, а игроки не имею права им отвечать. К этому мне еще придется привыкнуть.

Напомним, что Джексон был выбран "Финиксом" под общим четвертым номером на драфте-2017. В четырех матчах регулярки в нынешнем сезоне 20-летний баскетболист в среднем набирал 12,5 очка, делая 2,0 подбора и 1,8 перехвата.