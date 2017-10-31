Игор Кокошков: "Поработал бы в российском топ-клубе, но пока все мои мысли о "Юте"

Ассистент главного тренера "Юты" Игор Кокошков в интервью "Известиям" отметил, что в американской команде до сих пор очень любят и уважают Андрея Кириленко. Специалист также добавил, что не против поработать в российском топ-клубе.

– Были ли у вас когда-нибудь предложения из России? Вам было бы интересно поработать в нашей стране?

– Я очень уважаю российский баскетбол, у вас одна из лучших лиг в мире, помимо НБА. За последние 10 лет российские команды выросли профессионально во многих аспектах. Одни из лучших команд Европы – российские. Я всегда открыт для новых возможностей и задач. Как тренер я бы, конечно, рассмотрел шанс поработать с российским топ-клубом, но пока все мои мысли связаны с "Ютой".

– Большую часть своей карьеры в "Юте" провел Андрей Кириленко. Что говорят о нем сейчас?

– В "Юте" его до сих пор очень любят и уважают. Я встречал его на благотворительном мероприятии клуба два года назад. Для него это второй дом. Поколение Кириленко, Окура, Уильямса – золотое поколение истории "Юты" под руководством Джерри Слоуна. Противостоять Кириленко всегда было очень трудно. В то время он был, пожалуй, одним из лучших защищающихся и одним из самых стабильных игроков лиги. Я помню, когда впервые увидел Андрея. В Белграде проходил товарищеский турнир, команды готовились к чемпионату мира. И за сборную России играл очень талантливый парень. Это и был Кириленко. Я спросил, сколько ему лет – оказалось, что всего 16. Я не поверил своим ушам и сразу сказал, что он станет звездой НБА.