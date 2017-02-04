"Хьюстон" вывел из обращения номер Яо Мина

"Хьюстон" вывел из обращения 11-й номер, под которым выступал Яо Мин. Китайский центровой провел в "Рокитс" девять сезонов, восемь раз участвовал в Матче звезд и пять раз входил в символические сборные по итогам сезона. В 2011 году он завершил карьеру, а в сентябре 2016 года был включен в Зал славы НБА.