06:37 | Баскетбол — НБА

"Хьюстон" вышел вперед в серии с "Голден Стэйт"

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"Хьюстон" переиграл "Голден Стэйт" в 5-м матче 1/2 финала НБА (98:94). Счет в серии стал 3-2. Следующая встреча состоится 27 мая.

Самым результативным игроком сегодняшнего матча стал форвард проигравшей команды Кевин Дюрант, набравший 29 очков.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

5-й матч

"Хьюстон" - "Голден Стэйт" - 98:94 (23:17, 22:28, 26:27, 27:22)

Х: Гордон (24), Пол (20), Харден (19)

Г: Дюрант (29), Томпсон (23), Карри (22)

Счет в серии: 3-2.

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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devoted

Они исчезли 5 лет назад.

07:45

maxcds

Смотрел и удивлялся почему борода упорно мажет с 3х очковой, а не лезет под кольцо? ГСВ не лучше 18 по-моему потерь. НБА много не смотрю, но по этому матчу показалось, что центровые скоро исчезнут как класс?

06:52

devoted

Вот это поворот! А все были уже уверены, что воины в финале.

06:49

БигБосс

Карри рискует не выйти на первое место в ПО по трехам. А у Бороды феноменальная реализация 0 из 11 !

06:42

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