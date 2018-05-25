"Хьюстон" вышел вперед в серии с "Голден Стэйт"

"Хьюстон" переиграл "Голден Стэйт" в 5-м матче 1/2 финала НБА (98:94). Счет в серии стал 3-2. Следующая встреча состоится 27 мая.
Самым результативным игроком сегодняшнего матча стал форвард проигравшей команды Кевин Дюрант, набравший 29 очков.
НБА
Плей-офф
1/2 финала
5-й матч
"Хьюстон" - "Голден Стэйт" - 98:94 (23:17, 22:28, 26:27, 27:22)
Х: Гордон (24), Пол (20), Харден (19)
Г: Дюрант (29), Томпсон (23), Карри (22)
Счет в серии: 3-2.
devoted
Они исчезли 5 лет назад.
07:45
maxcds
Смотрел и удивлялся почему борода упорно мажет с 3х очковой, а не лезет под кольцо? ГСВ не лучше 18 по-моему потерь. НБА много не смотрю, но по этому матчу показалось, что центровые скоро исчезнут как класс?
06:52
devoted
Вот это поворот! А все были уже уверены, что воины в финале.
06:49
БигБосс
Карри рискует не выйти на первое место в ПО по трехам. А у Бороды феноменальная реализация 0 из 11 !
06:42