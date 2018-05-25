"Хьюстон" вышел вперед в серии с "Голден Стэйт"

"Хьюстон" переиграл "Голден Стэйт" в 5-м матче 1/2 финала НБА (98:94). Счет в серии стал 3-2. Следующая встреча состоится 27 мая.

Самым результативным игроком сегодняшнего матча стал форвард проигравшей команды Кевин Дюрант, набравший 29 очков.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

5-й матч

"Хьюстон" - "Голден Стэйт" - 98:94 (23:17, 22:28, 26:27, 27:22)

Х: Гордон (24), Пол (20), Харден (19)

Г: Дюрант (29), Томпсон (23), Карри (22)

Счет в серии: 3-2.