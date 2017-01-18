"Хьюстон" уступил "Майами", несмотря на 40 очков и трипл-дабл Хардена

"Майами" нанес поражение "Хьюстону" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 109:103. Самым результативным игроком встречи стал защитник проигравшей команды Джеймс Харден, набравший 40 очков и сделавший 12 подборов, а также 10 результативных передач.

НБА

Регулярный чемпионат

"Майами" – "Хьюстон" – 109:103 (27:32, 26:21, 26:26, 30:24)

М: Драгич (21), Уэйтерс (17), Джонсон (16).

Х: Харден (40 + 12 подборов + 10 передач), Харрелл (13), Беверли (12).

"Бруклин" – "Торонто" – 109:119 (29:26, 32:32, 24:34, 24:27)

Б: Лопес (28), Леверт (14), Холлис-Джефферсон (14).

Т: Дерозан (36 + 11 подборов), Джозеф (33), Росс (15).