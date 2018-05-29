"Хьюстон" упустил перевес в 15 очков и пропустил "Голден Стэйт" в финал НБА с "Кливлендом"

В седьмом решающем матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА "Голден Стэйт" победил "Хьюстон" – 100:92. Таким образом, "Уорриорз" выиграл серию 4-3 и вышел в финал НБА. Отметим, что по ходу второй четверти хозяева вели "+15". Из последних 32 трехочковых бросков "Хьюстона" лишь один был точным. В финале НБА "Голден Стэйт" сыграет с "Кливлендом".
НБА
Западная конференция
Финал
"Хьюстон" – "Голден Стэйт" - 92:101 (24:19, 30:24, 15:33, 23:25)
Х: Харден (32), Гордон (23), Капела (20), Такер (14 + 12 подборов).
Г: Дюрант (34), Карри (27 + 10 передач), Томпсон (19), Грин (10 + 13 подборов)
Счет в серии: 3-4.
ростовский свин
4 сезон подряд одо и тоже... но на этом раз выход в финал дался тяжело,на следующий од есть надежда что то измениться.
07:03
FINIX
Дебилы. После перерыва перестали защищаться вообще. Вдруг поверили в "априори летящую трёшку". На момент, который показывала графика в третьей четверти, что я помню, там было у ГС 5-9, у ХР - 0-9. И потом с упорством, достойным только тяжело страдающего запором человека, они продОлжили выбрасывание мяча в никуда. За четверть наверное 0- 15. И вроде тренер опытный, ДАнтони. Но всё равно, никаких изменений до конца последней четверти. Знаете, Хьюстону сегодня не хватило доминирующего центра. Тимофея Мозгова!
06:46
maks55555
Опять ГСВ - Кливленд в финале.
06:39