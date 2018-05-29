"Хьюстон" упустил перевес в 15 очков и пропустил "Голден Стэйт" в финал НБА с "Кливлендом"

В седьмом решающем матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА "Голден Стэйт" победил "Хьюстон" – 100:92. Таким образом, "Уорриорз" выиграл серию 4-3 и вышел в финал НБА. Отметим, что по ходу второй четверти хозяева вели "+15". Из последних 32 трехочковых бросков "Хьюстона" лишь один был точным. В финале НБА "Голден Стэйт" сыграет с "Кливлендом".

НБА

Западная конференция

Финал

"Хьюстон" – "Голден Стэйт" - 92:101 (24:19, 30:24, 15:33, 23:25)

Х: Харден (32), Гордон (23), Капела (20), Такер (14 + 12 подборов).



Г: Дюрант (34), Карри (27 + 10 передач), Томпсон (19), Грин (10 + 13 подборов)

Счет в серии: 3-4.