"Хьюстон" улучшит контракт Хардена

"Хьюстон" намерен продлить контракт с защитником Джеймсом Харденом, утверждает Houston Chronicle. При этом техасцы второй год подряд не собираются дожидаться истечения его действующего соглашения. В руководстве клуба считают, что такой шаг поможет им привлечь свободных агентов, подчеркнув, что лидер "Рокитс" не собирается покидать команду.

Прошлым летом Харден продлил контракт на три года и 91,4 миллиона долларов. Новое соглашение оценивается в 168 миллионов и будет рассчитано на четыре сезона, так как защитник попадает под так называемое "особое исключение", которое появится в новом коллективном соглашении.

В минувшем сезоне Харден принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, в среднем набирая 29,1 очка, делая 11,2 передачи (лучший в лиге) и 8,1 подбора. Он стал первым в истории НБА игроком, набравшим 2000 очков при 900 передачах и 600 подборах в регулярке.