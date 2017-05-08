"Хьюстон" сравнял счет в серии с "Сан-Антонио"

"Хьюстон" нанес поражение "Сан-Антонио" в четвертом матче 1/4 финала плей-офф НБА со счетом 125:104 и восстановил равновесие в серии – 2-2. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рокитс" Джеймс Харден, набравший 28 очков и сделавший 12 результативных передач.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

Четвертый матч

"Хьюстон" – "Сан-Антонио" – 125:104 (34:22, 23:31, 34:23, 34:28)

Х: Харден (28 + 12 передач), Гордон (22), Ариза (16).

С: Симмонс (17), Леонард (16), Олдридж (16).

Счет в серии – 2-2 (126:99, 96:121, 92:103)