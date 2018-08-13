"Хьюстон" сообщил о переходе Кармело Энтони

Форвард Кармело Энтони стал игроком "Хьюстона", сообщает официальный сайт клуба. Ранее игрок был свободным агентом.

Условия сделки не разглашаются. По неофициальной информации, зарплата игрока по годичному контракту составит 2,4 миллиона долларов (ветеранский минимум).

Ранее форвард был отчислен из "Атланты". 34-летний баскетболист в прошлом сезоне выступал за "Оклахому" и в 78 матчах регулярного чемпионата НБА в среднем зарабатывал 16,2 очка, 5,8 подбора и делал 1,3 передачи. В шести матчах плей-офф его средние показатели составили 11,8 очка, 5,7 подбора и 0,3 передачи.