"Хьюстон" разгромил "Сан-Антонио" в первом матче четвертьфинальной серии

"Хьюстон" нанес поражение "Сан-Антонио" в первом матче 1/4 финала плей-офф НБА со счетом 126:99. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Рокитс" Тревор Ариза, набравший 23 очка.
НБА
Плей-офф
1/4 финала
Первый матч
"Сан-Антонио" – "Хьюстон" – 99:126 (23:34, 16:35, 28:27, 32:30)
С: Леонард (21 + 11 подборов), Паркер (11), Симмонс (11).
Х: Ариза (23), Харден (20 + 14 передач), Капела (20 + 13 подборов).
БигБосс
Ошибочка, это в соседнем матче трехами обменялись на старте. Тут - двухами)
07:52
БигБосс
Супер! Борода сотоварищи в одни ворота вынес САСов. Закидали трехами (22!!!). Позволили только открыть счет трехой, сравняли ей же , и все время вели, до 39 в четвертой. Борода отдохнул, много не играл ))) Прогнозирую и вторую победу Ракет. Но потяжелее.
07:51