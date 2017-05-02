07:10 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Хьюстон" разгромил "Сан-Антонио" в первом матче четвертьфинальной серии

0
0
0
0
2

"Хьюстон" нанес поражение "Сан-Антонио" в первом матче 1/4 финала плей-офф НБА со счетом 126:99. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Рокитс" Тревор Ариза, набравший 23 очка.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

Первый матч

"Сан-Антонио" – "Хьюстон" – 99:126 (23:34, 16:35, 28:27, 32:30)

С: Леонард (21 + 11 подборов), Паркер (11), Симмонс (11).

Х: Ариза (23), Харден (20 + 14 передач), Капела (20 + 13 подборов).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

0
0
0
0
2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

БигБосс

Ошибочка, это в соседнем матче трехами обменялись на старте. Тут - двухами)

07:52

БигБосс

Супер! Борода сотоварищи в одни ворота вынес САСов. Закидали трехами (22!!!). Позволили только открыть счет трехой, сравняли ей же , и все время вели, до 39 в четвертой. Борода отдохнул, много не играл ))) Прогнозирую и вторую победу Ракет. Но потяжелее.

07:51