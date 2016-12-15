"Хьюстон" разгромил "Сакраменто", "Мемфис" обыграл "Кливленд"

"Хьюстон" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА крупно победил "Сакраменто" 132:98. В составе "Рокитс" трипл-дабл оформил форвард Джеймс Харден.

В другой встрече "Мемфис" дома обыграл действующего чемпиона лиги "Кливленд" - 93:85. Отметим, что в этой встрече не принимали участиялидеры "Кавальерс" - форварды Леброн Джеймс и Кевин Лав, а также защитник Кайри Ирвинг.

НБА

Регулярный чемпионат

"Хьюстон" - "Сакраменто" - 132:98 (36:25, 28:18, 38:24, 30:31)

Х: Андерсон (22), Деккер (19), Ариза (17), Харден (15+11 подборов+14 передач).

С:Темпл (20), Толливер (12+10 подборов).

"Мемфис" - "Кливленд" - 93:85 (28:16, 19:20, 27:17, 19:32)

М: Дэниэлс (20), Газоль (17+11 подборов).

К: Джонс (15), Фельдер (14).