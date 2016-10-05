"Хьюстон" разгромил "Нью-Йорк"

"Хьюстон" крупно победил "Нью-Йорк" в предсезонном матче. Самым результативным игроком встречи стал Джеймс Харден, набравший 28 очков. 26 баллов на счету Райана Андерсона.

В других поединках "Филадельфия" победила "Бостон" - 92:89, "Майами" взял верх над "Вашингтоном" - 106:95, а "Индиана" - над "Нью-Орлеаном" - 113:96.

НБА

Выставочные матчи

"Вашингтон" - "Майами" - 95:106 (22:35, 22:26, 26:25, 25:20)

"Филадельфия" - "Бостон" - 92:89 (15:25, 16:18, 30:20, 31:26)

"Нью-Орлеан" - "Индиана" - 96:113 (26:26, 24:33, 28:25, 18:29)

"Хьюстон" - "Нью-Йорк" - 130:103 (27:15, 41:27, 36:35, 26:26)