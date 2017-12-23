"Хьюстон" проиграл "Клипперс", Харден снова набрал 51 очко

"Клипперс" на выезде обыграл "Хьюстон" в матче регулярного чемпионата НБА - 128:118. В составе команды из Лос-Анджелеса самыми результативными стали защитники Остин Риверс (36 очков) и Лу Уилльямс (32).
Лидер "Хьюстона" Джеймс Харден второй раз подряд набрал 51 очко. "Рокитс" потерпели второе поражение после серии из 14 побед.
НБА
Регулярный чемпионат
"Хьюстон" - "Клипперс" - 118:128 (33:23, 32:29, 20:35, 33:41)
Х: Харден (51), Гордон (28), Андерсон (14).
К: Риверс (36), Уилльямс (32), Джордан (15).
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