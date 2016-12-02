10:07 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Хьюстон" прервал 12-матчевую победную серию "Голден Стэйт"

0
0
0

"Голден Стэйт" на своем паркете уступил "Хьюстону" в матче регулярного чемпионата НБА. Это поражение стало первым для "Уорриорз" с 5 ноября (серия из 12 побед). "Рокитс" же одержал третью победу за последние 5 встреч.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрэнт, записавший на свой счет 39 очков, 13 подборов, 2 передачи и 3 блок-шота.

НБА

Регулярный чемпионат

"Голден Стэйт" - "Хьюстон" - 127:132 2ОТ (30:32, 29:32, 18:15, 31:27, 10:10, 4:9)

Г: Дюрант (39), Карри (28), Грин (20).

Х: Харден (29), Андерсон (29), Гордон (23).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ