"Хьюстон" прервал 12-матчевую победную серию "Голден Стэйт"

"Голден Стэйт" на своем паркете уступил "Хьюстону" в матче регулярного чемпионата НБА. Это поражение стало первым для "Уорриорз" с 5 ноября (серия из 12 побед). "Рокитс" же одержал третью победу за последние 5 встреч.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрэнт, записавший на свой счет 39 очков, 13 подборов, 2 передачи и 3 блок-шота.

НБА

Регулярный чемпионат

"Голден Стэйт" - "Хьюстон" - 127:132 2ОТ (30:32, 29:32, 18:15, 31:27, 10:10, 4:9)

Г: Дюрант (39), Карри (28), Грин (20).

Х: Харден (29), Андерсон (29), Гордон (23).