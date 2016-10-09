"Хьюстон" победил "Нью-Орлеан" в Шанхае

"Хьюстон" нанес поражение "Нью-Орлеану" (123:117) в выставочном матче, проходившем в Шанхае. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рокитс" Джеймс Харден, набравший 26 очков при 15 передачах. У "Пеликанс" 25 очками отметился Итуан Мур.

Шанхай (Китай)

Товарищеский матч

"Хьюстон" – "Нью-Орлеан" – 123:117 (37:30, 31:35, 25:30, 30:22)

Х: Харден (26 + 15 передач + 7 подборов + 8 потерь), Гордон (24), Андерсон (21), Капелла (12 + 7 подборов), Нене (11), Макдэниэлс (11 + 8 подборов).

Н: Мур (25), Дэвис (23), Ашик (14 + 14 подборов), Хилд (14), Хилл (11).