"Хьюстон" отыграл отставание в 19 очков, но все же уступил дома "Юте"

Во втором матче полуфинальной серии Западной конференции "Юта" на выезде победила "Хьюстон" – 116:108. По ходу второй четверти "Джаз" вел "+19", но "Рокитс" удалось догнать и перегнать соперника. Однако в середине четвертой четверти гостям удался рывок 16-2, который позволил одержать победу и сравнять счет в серии.

НБА

Плей-офф

Западная конференция

Полуфинал

"Хьюстон" – "Юта" – 108:116 (28:36, 27:28, 30:22, 23:30)

Х: Харден (32 + 11 передач), Пол (23), Капела (21 + 11 подборов).

Ю: Инглс (27), Беркс (17), Митчелл (17 + 11 передач).

Счет в серии: 1-1.