"Хьюстон" отчислил Пабло Приджиони

Генеральный менеджер "Хьюстона" Дэрил Мори объявил, что клуб принял решение отчислить защитника Пабло Приджиони. 39-летний ветеран подписал контракт с "Рокитс" лишь минувшим летом, хотя уже играл за техасцев в 2015 году, а в прошлом сезоне он выступал за "Клипперс".

Большую часть карьеры аргентинец провел в чемпионате Испании, а в НБА оказался в 2012 году, перейдя в "Нью-Йорк" и став самым возрастным новичком лиги за 40 лет. C "Клипперс" ветеран принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 2,5 очка и делая 2,2 передачи. Также на его счету пять игр в плей-офф прошлого сезона.