"Хьюстон" одержал седьмую подряд победу

"Кливленд" переиграл "Бруклин" в выездном матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах "Вашингтон" выиграл у "Миннесоты", "Орландо" уступил "Хьюстону", "Бостон" одолел "Филадельфию", а "Милуоки" проиграл "Нью-Йорку".

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Миннесота" - 112:105 (32:29, 24:19, 24:37, 32:20)

В: Бил (22), Гортат (19), Уолл (18).

М: Уиггинс (41), Таунс (18), Дженг (15).

"Орландо" - "Хьюстон" - 93:100 (22:19, 30:25, 23:35, 18:21)

О: Огастин (19), Гордон (18), Ибака (16).

Х: Андерсон (19), Гордоон (17), Беверли (17).

"Бруклин" - "Кливленд" - 108:116 (20:24, 19:26, 29:36, 40:30)

Б: Богданович (23), Леверт (19), Лопес (17).

К: Джеймс (36), Ирвинг (32), Лав (17).

"Бостон" - "Филадельфия" - 110:106 (25:23, 26:39, 27:18, 32:26)

Б: Брэдли (26), Томас (24), Зорфорд (19).

Ф: Эмбиид (23), Ильясова (20), Хендерсон (18).

"Милуоки" - "Нью-Йорк" - 111:116 (33:32, 32:21, 31:30, 15:33)

М: Паркер (25), Адетокумбо (25), Монро (19).

Н: Энтони (26), Порзингис (24), Роуз (12).