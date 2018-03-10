"Хьюстон", несмотря на 40 очков Хардена, проиграл "Торонто" и потерпел первое поражение за 18 матчей

В матче регулярного чемпионата "Торонто" на своем паркете обыграл "Хьюстон" – 108:105. Таким образом, канадскому клубу удалось прервать 17-матчевую победную серию "Рокитс". Отметим, что во второй четверти канадцы вели "+21", а в середине третьей – "+17". "Хьюстону" удалось сравнять счет в концовке, но все же победу одержали хозяева. В составе клуба из Техаса 40 очков набрал Джеймс Харден.

НБА

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Хьюстон" – 108:105 (32:16, 26:27, 25:32, 25:30)

Т: Лаури (30), Дерозан (23), Валанчюнас (14).

Х: Харден (40), Гордон (14), Пол (14), Капела (13 + 13 подборов), Ариза (13).