"Хьюстон" нанес поражение "Финиксу", Харден набрал 32 очка

"Хьюстон" нанес поражение "Финиксу" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 131:115. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рокитс" Джеймс Харден, набравший 32 очка и сделавший 12 передач.
НБА
Регулярный сезон
"Хьюстон" – "Финикс" – 131:115 (39:23, 30:20, 38:37, 24:35)
Х: Харден (32 + 12 передач), Андерсон (15), Харрелл (14).
Ф: Бледсоу (24), Найт (21), Букер (16).
"Чикаго" – "Индиана" – 90:85 (28:19, 23:22, 12:20, 27:24)
Ч: Уйэд (21), Миротич (20), Батлер (16).
И: Брукс (19), Тернер (16), Джордж (14).
"Нью-Орлеан" – "Даллас" – 111:104 (25:20, 30:33, 30:24, 26:27)
Н: Дэвис (28 + 16 подборов), Гэллоуэй (17), Мур (16).
Д: Уильямс (24), Мэттьюз (17), Карри (16).