"Хьюстон" нанес поражение "Финиксу", Харден набрал 32 очка

"Хьюстон" нанес поражение "Финиксу" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 131:115. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рокитс" Джеймс Харден, набравший 32 очка и сделавший 12 передач.

НБА

Регулярный сезон

"Хьюстон" – "Финикс" – 131:115 (39:23, 30:20, 38:37, 24:35)

Х: Харден (32 + 12 передач), Андерсон (15), Харрелл (14).

Ф: Бледсоу (24), Найт (21), Букер (16).

"Чикаго" – "Индиана" – 90:85 (28:19, 23:22, 12:20, 27:24)

Ч: Уйэд (21), Миротич (20), Батлер (16).

И: Брукс (19), Тернер (16), Джордж (14).

"Нью-Орлеан" – "Даллас" – 111:104 (25:20, 30:33, 30:24, 26:27)

Н: Дэвис (28 + 16 подборов), Гэллоуэй (17), Мур (16).

Д: Уильямс (24), Мэттьюз (17), Карри (16).