"Хьюстон" нацелился на Пола Джорджа и Кармело Энтони?

"Хьюстон" намерен усилиться еще одним звездным игроком в нынешнее межсезонье. Сегодня "Рокитс" выменяли у "Клипперс" разыгрывающего Криса Пола, но не собираются на этом останавливаться. По информации SportsCenter и ESPN, среди потенциальных целей техасцев фигурируют форварды "Индианы" и "Нью-Йорка" Пол Джордж и Кармело Энтони.

Также "Хьюстон" интересуется Кайлом Лоури и Полом Миллсэпом, которые провели прошлый сезон в "Торонто" и "Атланте" соответственно. Впрочем, отмечается, что "Никс" не намерены расставаться с Энтони после того, как команду покинул президент по баскетбольным операциям Фил Джексон.