"Хьюстон" без Хардена проиграл "Клипперс", Теодосич набрал 12 очков

В матче регулярного чемпионата НБА "Клипперс" на своей площадке обыграл "Хьюстон" – 113:102. Самым результативным игроком встречи стал защитник калифорнийцев Лу Уильямс, набравший 31 очко. Дабл-даблом отметился его одноклубник Блэйк Гриффин.

Экс-разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич провел на паркете 29 минут в составе хозяев и отметился 12 очками при 6 подборах и 6 передачах. Лидер "Рокитс" Джеймс Харден пропускал эту встречу из-за травмы.

Несмотря на осечку, техасцы идут вторыми в таблице Западной конференции. "Клипперс", для которого победа стала пятой подряд, поднялся на седьмую строчку.

НБА

Регулярный чемпионат

"Клипперс" – "Хьюстон" – 113:102 (30:31, 29:25, 33:28, 21:18)

К: Лу Уильямс (31 + 9 передач), Гриффин (29 + 10 подборов), Теодосич (12 + 6 подборов + 6 передач), Т. Уоллес (12), У. Джонсон (11 + 12 подборов), Харрелл (10).

Х: Э. Гордон (19), Кр. Пол (19 + 7 передач), Ариза (17), Капелла (14 + 7 подборов), Р. Андерсон (12), Джер. Грин (11).