Ховард оформил дабл-дабл, но "Шарлотт" проиграл "Майами"

"Нью-Орлеан" на своем паркете переиграл "Мемфис" в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Гризлиз" Уэйн Седлен, набравший 36 очков.

В другой встрече "Шарлотт" с разницей в одно очко уступил "Майами", несмотря на дабл-дабл Дуайта Ховарда.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Орлеан" - "Мемфис" - 111:104 (34:18, 25:26, 24:37,28:23)

Н: Холидэй (27), Казинс (24 + 10 подборов), Дэвис (21)

М: Селден (31), Газоль (16), Эванс (12)

"Шарлотт" - "Майами" - 105:106 (27:31, 21:26, 35:16, 22:33)

Ш: Батюм (26), Уокер (22), Ховард (13 + 15 подборов)

М: Эллингтон (26), Джонсон (22), Ричардсон (17)