Ховард оформил дабл-дабл, но "Шарлотт" проиграл "Майами"

"Нью-Орлеан" на своем паркете переиграл "Мемфис" в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Гризлиз" Уэйн Седлен, набравший 36 очков.
В другой встрече "Шарлотт" с разницей в одно очко уступил "Майами", несмотря на дабл-дабл Дуайта Ховарда.
НБА
Регулярный чемпионат
"Нью-Орлеан" - "Мемфис" - 111:104 (34:18, 25:26, 24:37,28:23)
Н: Холидэй (27), Казинс (24 + 10 подборов), Дэвис (21)
М: Селден (31), Газоль (16), Эванс (12)
"Шарлотт" - "Майами" - 105:106 (27:31, 21:26, 35:16, 22:33)
Ш: Батюм (26), Уокер (22), Ховард (13 + 15 подборов)
М: Эллингтон (26), Джонсон (22), Ричардсон (17)
James Johnson scores 5 PTS in less than 7 seconds to help propel the @MiamiHEAT to the win!#HEATCulture pic.twitter.com/mODzYbSIV6– NBA (@NBA) 21 января 2018 г.